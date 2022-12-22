Ищенко о поставках вооружения Украине: есть нюанс

Российский политолог Ростислав Ищенко считает, что Киев в ближайшее время Киев не получит военную помощь от Запада из-за отсутствия некоторых видов вооружения.

"Есть нюанс. Поставки не только ещё не начались, но некоторые системы вооружений, планируемые к поставкам на Украину, пока отсутствуют как класс", — приводит его слова "Украина.ру".

По словам политолога, США утвердили достаточно внушительный объём пакета военной помощи Украине, однако пока что понятно о поставках ракет ATACMS, остальное — "висит в воздухе".

"Ещё необходимо произвести артсистемы и РСЗО, а также сотни тысяч снарядов и ракет к ним. Непонятно, кто поставит боевые самолёты", — отметил он.

Ранее Ищенко заявил о достаточности мобилизованных ВС РФ для окончания СВО в 2023 году.