Российский политолог Ростислав Ищенко считает, что Киев в ближайшее время Киев не получит военную помощь от Запада из-за отсутствия некоторых видов вооружения.
"Есть нюанс. Поставки не только ещё не начались, но некоторые системы вооружений, планируемые к поставкам на Украину, пока отсутствуют как класс", — приводит его слова "Украина.ру".
По словам политолога, США утвердили достаточно внушительный объём пакета военной помощи Украине, однако пока что понятно о поставках ракет ATACMS, остальное — "висит в воздухе".
"Ещё необходимо произвести артсистемы и РСЗО, а также сотни тысяч снарядов и ракет к ним. Непонятно, кто поставит боевые самолёты", — отметил он.
Ранее Ищенко заявил о достаточности мобилизованных ВС РФ для окончания СВО в 2023 году.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.