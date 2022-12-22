Россия за время СВО поразила 1300 критически важных объектов Украины

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что с начала спецоперации российская армия с помощью высокоточного оружия поразила более 1,3 тысячи критически важных объектов Украины.

Благодаря этому удалось значительно снизить боевой потенциал Вооружённых сил Украины, нарушить систему управления войсками и парализовать работу украинского ВПК, отметил Герасимов.

Также он подчеркнул, что российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" оказались неуязвимы для систем противовоздушной обороны ВСУ.