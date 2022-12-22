Герасимов заявил о неуязвимости ракет "Кинжал" для украинских ПВО

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские гиперзвуковые ракеты "Кинжалы" оказались неуязвимы для систем противовоздушной обороны ВСУ.

По словам Герасимова, в ходе спецоперации Россия впервые применила авиационный ракетный комплекс "Кинжал", который показал высокую эффективность. Украинские системы ПВО не сумели перехватить гиперзвуковые ракеты, отметил начальник штаба.

Ранее британская разведка MI6 сообщила, что Россия направила два многоцелевых истребителя МиГ-31К, оснащённых ракетами "Кинжал", в Белоруссию.