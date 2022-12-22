Неонацист из "Азова"* признался в расстрелах мирных мариупольцев у школы

Боевик Иван Бочкарёв из нацбата "Азов"* расстрелял мирных граждан в Мариуполе.

Он состоял на должности водителя-стрелка одного из разведподразделений. В начале спецоперации он с другими боевиками организовали огневую точку в школе № 42, откуда с помощью огнестрельного оружия уничтожали мирных граждан, укрывавшихся в здании, сообщает Общественная Служба Новостей, со ссылкой на признание бандеровца.

Однажды Бочкарёв, с позывным "Ведьмак" выволок одного из мирных граждан за одно из помещений.

Там командир роты группы разведки приказал Ведьмаку расстрелять его. Бочкарев сразу убил гражданского тремя выстрелами, пишет издание.

Аналогично Бочкарёв расстрелял двух других мариупольцев. Ещё одного человека он убил за то, что он "находился поблизости".

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.