В среду, 21 декабря, в Киеве и области объявлена воздушная тревога.
И сразу после окончания воздушной тревоги в Киевской области были слышны взрывы.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко. Также он отмечает, что украинские СМИ подтвердили взрывы в регионе.
В столице Украины тоже слышны взрывы. На одном из инфраструктурных объектов города замечено сильное возгорание. Сейчас оттуда валит густой дым,
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