Сразу после окончания воздушной тревоги в Киевской области произошел взрыв

В среду, 21 декабря, в Киеве и области объявлена воздушная тревога.

И сразу после окончания воздушной тревоги в Киевской области были слышны взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко. Также он отмечает, что украинские СМИ подтвердили взрывы в регионе.

В столице Украины тоже слышны взрывы. На одном из инфраструктурных объектов города замечено сильное возгорание. Сейчас оттуда валит густой дым,