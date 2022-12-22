Арестович считает, что Запад не хочет быстрого разгрома России

Алексей Арестович объяснил, почему в стратегию Запада не входит быстрый разгром России.

Помощник офиса Владимира Зеленского считает, что западные партнёры дают Украине дозированную военную помощь, так как их стратегия заключается в том, чтобы не допустить расширения конфликта.

"Дать нам вооружение, достаточное для быстрого разгрома России — запустить сценарий, который будет мало управляем. Что будет следовать за этим? Будет ли этот мир лучше довоенного? А именно это и является для нас победой: мир лучше довоенного", — написал Арестович в своём микроблоге.

Украинский военный аналитик отметил, что Украина стремится к разгрому "путинских войск и лучшему миру".

Арестович уверен, что Запад рано или поздно решится расширить номенклатуру вооружения, предоставив ВСУ танки, самолёты и ракеты большой дальности.

"Запад сделает правильные решения, перепробовав все не правильные", — объяснил военный обозреватель.

Ранее Алексей Арестович сообщил о гибели своего друга под Бахмутом.