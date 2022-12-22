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Арестович считает, что Запад не хочет быстрого разгрома России

Силовые структуры

Алексей Арестович объяснил, почему в стратегию Запада не входит быстрый разгром России.

Арестович считает, что Запад не хочет быстрого разгрома России

Помощник офиса Владимира Зеленского считает, что западные партнёры дают Украине дозированную военную помощь, так как их стратегия заключается в том, чтобы не допустить расширения конфликта.

"Дать нам вооружение, достаточное для быстрого разгрома России — запустить сценарий, который будет мало управляем. Что будет следовать за этим? Будет ли этот мир лучше довоенного? А именно это и является для нас победой: мир лучше довоенного", — написал Арестович в своём микроблоге.

Украинский военный аналитик отметил, что Украина стремится к разгрому "путинских войск и лучшему миру".

Арестович уверен, что Запад рано или поздно решится расширить номенклатуру вооружения, предоставив ВСУ танки, самолёты и ракеты большой дальности.

"Запад сделает правильные решения, перепробовав все не правильные", — объяснил военный обозреватель.

Ранее Алексей Арестович сообщил о гибели своего друга под Бахмутом.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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