Российские военные не прорвали украинскую оборону в Бахмуте (Артёмовске) и не имеют там переломного успеха.
Такое заявление сделал спикер Восточной группировки вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый после сообщений британской разведки о том, что армия России продвинулась на восточной окраине Бахмута.
"Если глобально говорить, то конечно, нет у них там переломного успеха, нет прорыва нашей обороны, что предусматривает любая серьёзная наступательная операция. А локальные движения в ту или иную сторону, изгибы фронта бывают. Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были оттуда выбиты", — сказал Череватый в эфире телемарафона.
По его словам, ВСУ удаётся сдерживать военных РФ в Бахмуте от прорыва вглубь Донецкой области.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.