Спикер ВСУ Череватый: российские военные не прорвали оборону ВСУ в Бахмуте

Российские военные не прорвали украинскую оборону в Бахмуте (Артёмовске) и не имеют там переломного успеха.

Такое заявление сделал спикер Восточной группировки вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый после сообщений британской разведки о том, что армия России продвинулась на восточной окраине Бахмута.

"Если глобально говорить, то конечно, нет у них там переломного успеха, нет прорыва нашей обороны, что предусматривает любая серьёзная наступательная операция. А локальные движения в ту или иную сторону, изгибы фронта бывают. Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были оттуда выбиты", — сказал Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ удаётся сдерживать военных РФ в Бахмуте от прорыва вглубь Донецкой области.