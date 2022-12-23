Military Watch: есть большие сомнения, что ЗРК Patriot помогут Украине

Американские зенитные системы Patriot не смогут полноценно заменить уничтоженные украинские комплексы ПВО C-300, уверены эксперты из США.

ЗРК Patriot впервые применили во время войны в Персидском заливе в 1991 году, и уже тогда стало понятно, что оружие слабо может противостоять советским ракетам Р-17, созданным в 1960-х годах.

"Хотя применение Patriot рекламировалось как успех, более поздние расследования его характеристик показали, что это далеко не так", — пишут аналитики американского военного журнала Military Watch.

Если "Патриот" не доказал свою способность сбивать старые советские боеприпасы, то точно не сможет перехватить современные баллистические ракеты, стоящие на вооружении российской армии, делают вывод специалисты.

Они напоминают, что практически все украинские комплексы С-300 были уничтожены ВКС РФ, а значит незначительное количество ЗРК Patriot на Украине будет "без труда нейтрализовано".