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Military Watch: есть большие сомнения, что ЗРК Patriot помогут Украине

Силовые структуры

Американские зенитные системы Patriot не смогут полноценно заменить уничтоженные украинские комплексы ПВО C-300, уверены эксперты из США.

Military Watch: есть большие сомнения, что ЗРК Patriot помогут Украине

ЗРК Patriot впервые применили во время войны в Персидском заливе в 1991 году, и уже тогда стало понятно, что оружие слабо может противостоять советским ракетам Р-17, созданным в 1960-х годах.

"Хотя применение Patriot рекламировалось как успех, более поздние расследования его характеристик показали, что это далеко не так", — пишут аналитики американского военного журнала Military Watch.

Если "Патриот" не доказал свою способность сбивать старые советские боеприпасы, то точно не сможет перехватить современные баллистические ракеты, стоящие на вооружении российской армии, делают вывод специалисты.

Они напоминают, что практически все украинские комплексы С-300 были уничтожены ВКС РФ, а значит незначительное количество ЗРК Patriot на Украине будет "без труда нейтрализовано".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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