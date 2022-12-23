ЗРК Patriot на Украине станут главными целями для гиперзвуковых "Кинжалов" ВС РФ

Если американские зенитные ракетные комплексы Patriot окажутся на вооружении ВСУ, они станут первоочередными целями для ВКС РФ.

Накануне Владимир Путин предупредил, что ЗРК не оборонительное оружие, к тому же устаревшее, а потому, если оно будет поставлено на Украину, российские вооружённые силы Patriot попросту "пощёлкают".

Западные аналитики серьезно отнеслись к заявлению президента РФ. Они отметили, что системы Patriot могут оказаться беззащитными перед гиперзвуковыим ракетами "Кинжал", и тогда американскому военно-промышленному комплексу будет нанесен серьёзный репутационный урон.

Ранее американские СМИ сделали вывод, что Владимир Зеленский опозорил собственную армию, прилетев в Вашингтон с просьбой о помощи.