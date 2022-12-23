Если американские зенитные ракетные комплексы Patriot окажутся на вооружении ВСУ, они станут первоочередными целями для ВКС РФ.
Накануне Владимир Путин предупредил, что ЗРК не оборонительное оружие, к тому же устаревшее, а потому, если оно будет поставлено на Украину, российские вооружённые силы Patriot попросту "пощёлкают".
Западные аналитики серьезно отнеслись к заявлению президента РФ. Они отметили, что системы Patriot могут оказаться беззащитными перед гиперзвуковыим ракетами "Кинжал", и тогда американскому военно-промышленному комплексу будет нанесен серьёзный репутационный урон.
Ранее американские СМИ сделали вывод, что Владимир Зеленский опозорил собственную армию, прилетев в Вашингтон с просьбой о помощи.
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