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ЗРК Patriot на Украине станут главными целями для гиперзвуковых "Кинжалов" ВС РФ

Силовые структуры

Если американские зенитные ракетные комплексы Patriot окажутся на вооружении ВСУ, они станут первоочередными целями для ВКС РФ.

Накануне Владимир Путин предупредил, что ЗРК не оборонительное оружие, к тому же устаревшее, а потому, если оно будет поставлено на Украину, российские вооружённые силы Patriot попросту "пощёлкают".

Западные аналитики серьезно отнеслись к заявлению президента РФ. Они отметили, что системы Patriot могут оказаться беззащитными перед гиперзвуковыим ракетами "Кинжал", и тогда американскому военно-промышленному комплексу будет нанесен серьёзный репутационный урон.

Ранее американские СМИ сделали вывод, что Владимир Зеленский опозорил собственную армию, прилетев в Вашингтон с просьбой о помощи.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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