Российские войска продвинулись на улицу Фёдора Максименко, которая расположена в южной части Артёмовска. После оттеснения боевики ВСУ пытаются перейти в контрнаступление на этом участке, однако на данный момент эти попытки безуспешны.
Бойцы ВС РФ уже выбили группировку противника с восточной части населённого пункта Клещеевка. Таким образом, российские солдаты постепенно очищают южные окрестности Артёмовска, передаёт "Военное обозрение".
Ранее артиллерия 3-й бригады НМ ДНР прямым попаданием ликвидировала группировку ВСУ под Нью-Йорком.
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Лётчиком сбитого вертолёта Ми-8 стал Владислав Гулов.