Артиллерия 3-й бригады НМ ДНР прямым попаданием уничтожила боевиков ВСУ под Нью-Йорком

Артиллерия 3-й бригады Народной милиции ДНР прямым попаданием уничтожила группу украинских боевиков в районе населённого пункта Нью-Йорк. При помощи расчёта 152-мм пушки-гаубицы Д-20 был нанесён удар по отступающей пехоте противника.

"Успешные действия гвардейцев 3-й бригады являются залогом того, что переименованный украинской властью в Нью-Йорк населённый пункт в скором времени вернёт своё прежнее название — Новгородское", — заявили в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Военнослужащий с позывным "Колыван" отметил, что противник несёт большие потери, отступая со своих позиций.