Артиллерия 3-й бригады Народной милиции ДНР прямым попаданием уничтожила группу украинских боевиков в районе населённого пункта Нью-Йорк. При помощи расчёта 152-мм пушки-гаубицы Д-20 был нанесён удар по отступающей пехоте противника.
"Успешные действия гвардейцев 3-й бригады являются залогом того, что переименованный украинской властью в Нью-Йорк населённый пункт в скором времени вернёт своё прежнее название — Новгородское", — заявили в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Военнослужащий с позывным "Колыван" отметил, что противник несёт большие потери, отступая со своих позиций.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.