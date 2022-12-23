Разведчики спецназа НМ ДНР уничтожили боевика ВСУ в районе Авдеевки

Разведчики 3-го батальона спецназа Народной милиции ДНР ликвидировали боевика украинской армии в районе Авдеевки, применив ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА).

В это время солдат ВСУ и его сослуживец находились в окопах.

Оператор поразил цель при помощи бомбы. Затем тело солдата ВСУ было эвакуировано, сообщает Telegram-канал Народной милиции ДНР.

Ранее артиллеристы ликвидировали группировку противника в районе населённого пункта Нью-Йорк.