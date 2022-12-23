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Разведчики спецназа НМ ДНР уничтожили боевика ВСУ в районе Авдеевки

Силовые структуры

Разведчики 3-го батальона спецназа Народной милиции ДНР ликвидировали боевика украинской армии в районе Авдеевки, применив ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА).

В это время солдат ВСУ и его сослуживец находились в окопах. 

Оператор поразил цель при помощи бомбы. Затем тело солдата ВСУ было эвакуировано, сообщает Telegram-канал Народной милиции ДНР. 

Ранее артиллеристы ликвидировали группировку противника в районе населённого пункта Нью-Йорк.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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