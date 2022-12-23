Разведчики 3-го батальона спецназа Народной милиции ДНР ликвидировали боевика украинской армии в районе Авдеевки, применив ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА).
В это время солдат ВСУ и его сослуживец находились в окопах.
Оператор поразил цель при помощи бомбы. Затем тело солдата ВСУ было эвакуировано, сообщает Telegram-канал Народной милиции ДНР.
Ранее артиллеристы ликвидировали группировку противника в районе населённого пункта Нью-Йорк.
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