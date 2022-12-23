Офицер ВС США Иствуд: время работает против Зеленского и украинской армии

Военнослужащим Вооружённых сил Украины (ВСУ) понадобится много времени, чтобы научиться применять западное оружие. Такое мнение выразил офицер ВС США в отставке Брент Иствуд.

В материале для 19FortyFive он отметил, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, вошедшие в новый пакет военной помощи киевскому режиму, на протяжении нескольких месяцев не будут использоваться на Украине. Как пояснил офицер, для работы с этими системами нужен специальный курс подготовки.

"Существует одна вещь, которая работает против президента Украины Владимира Зеленского. Это время", — уточнил Иствуд.

Он также раскритиковал американских официальных лиц, которые "бесконечно" поставляют оружие для нужд ВСУ. По его словам, США могут остаться без необходимой военной техники в случае противостояния с Китаем.

Офицер подчеркнул: на сегодняшний день американская армия нуждается в дополнительных пусковых установках HIMARS, ракетах Javelin, зенитно-ракетных комплексах Stinger, гаубицах и снарядах к ним.