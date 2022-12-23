Офицер ЛНР: на Лисичанский участок фронта Киев шлёт наёмников вместо бегущих ВСУшников

Командир батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным "Чечен" рассказал РИА Новости, что на Лисичанском участке фронта дела у украинской армии обстоят совсем плохо.

"Обстановка на данном участке стабильно напряженная, войска движутся вперед. Понемногу продвигаемся потихоньку вперед. Где-то выдавливаем: там, где у них нет уже сил — они убегают. Ну а где — естественно, путем уничтожения", — рассказал командир.

Офицер обратил внимание, что ВСУшники здесь часто спасаются бегством, покидая свои позиции. Причина этому — возрастающее напряжение. А на место сбежавших украинских военных регулярной армии приходит нацбаты и иностранные наёмники.

"Они бегут и бегут. По данным разведки — по данным тех, кто берет в плен, наша славная пехота берет в плен ВСУ-шников, — они не выдерживают напряжения. Сюда естественно заходят НАТОвцы и укронацисты — нацбатальоны", — добавил военный ЛНР.