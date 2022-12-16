Бойцы НМ ДНР пушками С-60 уничтожили позиции ВСУ на Лисичанском направлении

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Стало известно, что на Лисичанском участке фронта с помощью пушек С-60 бойцы 2-го армейского корпуса ЛНР уничтожили цели, мешавшие их продвижению. Об этом заявил их командир с позывным "Чечен".

Разведчики выявили позиции противника и уничтожили их.

"Ребятa на прaктике уже покaзaли, что С-60 — достойная пушкa советских времен и очень хорошо порaжaет противникa", — заявил командир РИА Новости.

Офицер добавил, что военные работают по выездному принципу для избежания огневого поражения со стороны ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что возврат к границам на 24 февраля не прекратит конфликт.