Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Стало известно, что на Лисичанском участке фронта с помощью пушек С-60 бойцы 2-го армейского корпуса ЛНР уничтожили цели, мешавшие их продвижению. Об этом заявил их командир с позывным "Чечен".
Разведчики выявили позиции противника и уничтожили их.
"Ребятa на прaктике уже покaзaли, что С-60 — достойная пушкa советских времен и очень хорошо порaжaет противникa", — заявил командир РИА Новости.
Офицер добавил, что военные работают по выездному принципу для избежания огневого поражения со стороны ВСУ.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что возврат к границам на 24 февраля не прекратит конфликт.
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