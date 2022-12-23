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Геращенко заявил, что ВСУ своим оружием может достать до Кремля: в следующем году мы это увидим

Силовые структуры

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заверил, что Украина в состоянии своим оружием ударить по Москве. Он отметил, что цели будут поражаться, пока РФ не капитулирует

Геращенко заявил, что ВСУ своим оружием может достать до Кремля: в следующем году мы это увидим

Геращенко подтвердил, что ВСУ получит Patriot для защиты воздушного пространства страны, однако считает, что ракеты ATACMS, которые ударяют на расстояние 300 километров, Запад не решится предоставить Украине.

Геращенко напомнил о том, как "некие дроны" полетели и уничтожили российские стратегические бомбардировщики на расстоянии 600 км на аэродромах в Рязани и Саратовской области.

"Думаю, что Украина в состоянии сделать своё оружие, которое может уничтожать цели на расстоянии в 1000 километров. Уверен, что не только 1000, но и в полторы и две тысячи километров. Мы это в следующем году увидим. Пока Россия не сдастся, не капитулирует, цели будут поражаться на большой расстоянии", — заявил представитель МВД Украины.

Собеседница Геращенко уточнила, смогут ли украинцы это увидеть в Кремле.

"Почему нет", — ответил он.

Ранее Захар Прилепин отметил, что поставки на Украину ракет ATACMS могут закончится ужасно.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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