Писатель Захар Прилепин высказался о намерении Владимира Зеленского просить США предоставить на вооружение ВСУ ракеты ATACMS.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" прокоммментировал новость о том, что украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским в беседе с главой США Джозефом Байденом намерена просить для ВСУ ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км, а также разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.
Прилепин считает, что стремление к мирному урегулированию конфликта может привести к печальным последствиям. Он также не одобряет затягивание противостояния с Украиной.
"С Украиной, конечно, не стоило бы играть в очень долгую в….*. И уж тем более в "перемирие с гарантиями". Ужасно закончится может", — высказал своё мнение писатель.
Ранее Захар Прилепин заподозрил, что Кристина Орбакайте и Игорь Николаев послали со сцены тайный сигнал в поддержку Украины.
* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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