Прилепин о поставках на Украину ракет ATACMS: "Ужасно закончится может"

Писатель Захар Прилепин высказался о намерении Владимира Зеленского просить США предоставить на вооружение ВСУ ракеты ATACMS.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" прокоммментировал новость о том, что украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским в беседе с главой США Джозефом Байденом намерена просить для ВСУ ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км, а также разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Прилепин считает, что стремление к мирному урегулированию конфликта может привести к печальным последствиям. Он также не одобряет затягивание противостояния с Украиной.

"С Украиной, конечно, не стоило бы играть в очень долгую в….*. И уж тем более в "перемирие с гарантиями". Ужасно закончится может", — высказал своё мнение писатель.

Ранее Захар Прилепин заподозрил, что Кристина Орбакайте и Игорь Николаев послали со сцены тайный сигнал в поддержку Украины.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.