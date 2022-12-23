О том, что будет происходить в Донбассе в ближайшие месяцы рассказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью "Украине.ру".
Аналитик считает, что группировка украинских военных, которая там находится, будет в итоге окружена и уничтожена.
По мнению собеседника издания бросать свои войска в Донбасс Украина опасается, так как это может оказаться для них ловушкой. И сейчас сложились идеальные условия, чтобы решить вопрос с этим регионом.
Эксперт заметил, что российские военные могут разрушить все мосты, чтобы перерезать пути снабжения для ВСУ, как это было в Херсоне, где осталось всего пять мостов.
"А потом мы прижмём украинские войска к Днепру и ликвидируем", — заключил Евсеев.
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