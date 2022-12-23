Украинские военные показали на видео свою разбитую колонну бронетехники

Бойцы вооружённых сил Украины (ВСУ) сняли на видео свою разбитую колонну бронетехники. Ролик, которым поделился Telegram-канал "Военкоры Русской Весны", появился в Сети.

На кадрах видны уничтоженные российскими военными танк Т-64ВБ, боевая машина пехоты (БМП-1) и грузовик ЗИЛ-131.

Среди останков украинской техники также стоит подбитый российский бронетранспортёр (БТР-82А), который, судя по всему, ранее вел огонь по наступающему противнику, отмечают авторы канала.

О том, где именно и когда было снято данное видео, не сообщается.