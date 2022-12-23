В Германии обратили внимание на попытку сбыть ВСУ устаревшую военную технику

Военный эксперт Юлиан Репке раскритиковал Европейский союз за передачу ВСУ устаревшей военной техники СССР. Как подчеркнул публицист, в этот момент чиновники не думают о людях на поле боя.

"Ужасно стыдно и больно!" — сказал специалист.

По его словам, БМП-1 нельзя называть ценной техникой. Солдаты, которые используют её, вряд ли выживут, предупредил журналист. Он объяснил, что машины плохо защищены.

Ранее представители армии Германии опубликовали данные об обмене между Берлином, Словакией и Киевом. Страна поставила на Украину старую технику в обмен на новое немецкое оружие.