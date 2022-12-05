Corriere della Serra: военные ВСУ разочарованы итальянскими миномётами 1966 года

Представители Вооружённых сил Украины (ВСУ) разочаровались в итальянских миномётах, которые были произведены в 1966 году, сообщает Corriere della Serra.

По данным газеты, оптика для этой техники изготавливалась после завершения Второй мировой войны. В материале сказано, что украинские солдаты называют переданные Италией миномёты "устаревшими".

"Они намного хуже, чем советские аналоги периода Второй мировой войны", — приводит издание комментарий украинского военного.

Кроме того, солдаты ВСУ добавили, что власти Италии предоставили Киеву миномёты без боевых припасов. Они также подчеркнули: эти системы неэффективны против российского оружия.

Ранее стало известно, что 20 из 30 стран, входящих в состав Североатлантического альянса, исчерпали свои запасы военной техники, оказывая помощь Украине. Как отмечает New York Times, Италия, Германия, Нидерланды и Франция всё ещё имеют ресурсы для продолжения поддержки Киева.