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Капитан I ранга Гундаров заявил о подготовке войск ВС РФ к прямому столкновению с ВС НАТО

Силовые структуры

Эксперты продолжают обсуждение планов создания новых воинских частей и округов. Данные намереняи могут говорить о предстоящем противостоянии РФ с НАТО. Об этом в беседе с "МК" заявил военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

Капитан I ранга Гундаров заявил о подготовке войск ВС РФ к прямому столкновению с ВС НАТО

Он отметил, что после гражданской войны численность армии составляла не выше полумиллиона человек. Перед началом Второй мировой войны она равнялась пяти миллионам.

"Сегодняшние планы, которые были озвучены Сергеем Шойгу на расширенной коллегии, это не те задачи, которые предстоит в спешном порядке решить для ведения боевых действий на Украине. Сейчас разговор уже идёт о большом военном противостоянии с НАТО. Конечно, к этой войне мы должны готовиться. И прежде всего, с этим связано планируемое увеличение численности вооружённых сил до полутора миллионов человек", — указал эксперт.

К имеющейся группировке российских войск в 1 миллион и 150 тысяч военных планируется добавить ешё 350 тысяч солдат. После вхождения Финляндии в НАТО её территория может стать театром боевых действий.

Гундаров отметил агрессивный настрой Польши по отношению к России. Варшава может подойти к границам РФ. Кроме того, эксперт обратил внимание на Арктику.

"Она становится всё более похожа на театр военных действий. Американские военные всё чаще заявляют, что Россия слишком сильно укрепилась в Арктике, США отстают и Пентагону необходимо наращивать там свои силы", — напомнил Гундаров.

Таким образом, наращивание ВС РФ не имеет прямого отношения к конфликту на Украине. Речь идёт о планах на ближайшие три-четыре года, в течение которых СВО может перерасти в прямое столкновение с НАТО.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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