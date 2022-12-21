Военный эксперт о предложении Шойгу увеличить призывной возраст: срочники не должны служить по контракту

Военно-политический эксперт Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru высказался о необходимости увеличить призывной возраст с 18 до 30 лет.

Директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин считает, что пока человек не отслужил в армии, он не является гражданином, поэтому не должен назначаться, не должен голосовать и выбирать кого-то. Ему также, по мнению эксперта, не следует находиться на государственной службе.

Подберёзкин одобряет практику Израиля, где человек приписан к какой-то воинской части и знает, куда ему идти, что помогает "не мотаться по стране и менять военно-учетную специальность каждый раз".

Подберёзкин отметил, что не знает мотивов главы Минобороны Сергея Шойгу, который предложил поменять возраст призыва на срочную службу. Эксперт назвал неправильным

разрешать срочникам служить по контракту.

"Какой толк подписывать контракт с парнем, который не один месяц не отслужил в армии? Пусть он полгода хотя бы отслужить, а дальше дать ему такое право. А так он подпишет контракт, отслужит в армии за деньги полгода. Как только он станет специалистом, он этот контракт порвёт, да и всё", — выразил своё мнение эксперт.

Подберёзкин уверен, что советская система армейской службы была лучше.

"Потому что это все это делалось на основании огромного исторического опыта, еще имперского, царского, советского, а не просто так, что приходит какая-то либеральная шпана, которая все это дело ломает, а потом приходится платить за такие реформы кровью", — поделился своими мыслями военно-политический эксперт