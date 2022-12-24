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Украинский пленный: "Азов"* из танков расстреливал Мариуполь, чтобы обвинить Россию

Силовые структуры

Во время военных действий в Мариуполе боевики нацбата "Азов"* прицельно били по жилым домам и мирным горожанам из танков, рассказал захваченный в плен боевик ВСУ Вячеслав Андреев.

Украинский пленный: "Азов"* из танков расстреливал Мариуполь, чтобы обвинить Россию

"Они отъезжали и по пятым этажам обстреливали. А потом пускали слух, что это Россия", — пояснил военнопленный в интервью агентству ТАСС.

Он сообщил, что пошёл командовать автомобильным отделением украинской армии в 2016 году, польстившись на высокий заработок. Уже тогда Андреев видел, как завод "Азовсталь" превращают в укрепрайон для националистов.

Бывший украинский командир добавил, что шесть лет назад украинские силовики проходили обучение под руководством инструкторов НАТО.

Сейчас Андреев помогает восстанавливать Мариуполь, Надеясь заслужить прощение и право стать гражданином России.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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