Во время военных действий в Мариуполе боевики нацбата "Азов"* прицельно били по жилым домам и мирным горожанам из танков, рассказал захваченный в плен боевик ВСУ Вячеслав Андреев.
"Они отъезжали и по пятым этажам обстреливали. А потом пускали слух, что это Россия", — пояснил военнопленный в интервью агентству ТАСС.
Он сообщил, что пошёл командовать автомобильным отделением украинской армии в 2016 году, польстившись на высокий заработок. Уже тогда Андреев видел, как завод "Азовсталь" превращают в укрепрайон для националистов.
Бывший украинский командир добавил, что шесть лет назад украинские силовики проходили обучение под руководством инструкторов НАТО.
Сейчас Андреев помогает восстанавливать Мариуполь, Надеясь заслужить прощение и право стать гражданином России.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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