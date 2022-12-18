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Генштаб ВСУ перебросил в Донбасс два батальона националистов из полка «Азов»*

Силовые структуры

Боевики националистического полка «Азов»* были переброшены в Донбасс. Они должны помочь ВСУ удержать Артёмовск под контролем.

"Украинская власть продолжает посылать в «Артёмовскую мясорубку» свежие силы", - сообщает издание "Украина.ру".

По словам авторов материала, националисты имеют самую современную экипировку и прошли полный курс тренировок. С помощью пополнения киевский режим надеется переломить ситуацию. Вероятно, украинские власти забыли, чем закончились бои за Мариуполь.

Ранее американский военный эксперт заявил, что Вооруженные силы РФ уже уничтожили армию НАТО на Украине.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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