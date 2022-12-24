Украинский посол: командиры боевиков с "Азовстали" комфортно живут в Турции

После возвращения из плена украинские командиры нацбатальонов, которые "сражались" за "Азовсталь" проживают в Турции в комфортных номерах и ждут свои семь в гости на Новый год, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По его словам, боевикам "всего хватает".

"Что, конечно, ограничено — это передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром. Это, прежде всего, связано с вопросами безопасности, поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения", — цитирует Бондара "Русская Весна".

Как подчеркнул украинский дипломат, боевики обеспечены питанием, лекарствами и спортивными тренажёрами. Правда, свободно передвигаться украинским военным нельзя.