Комбриг Горленко: ВСУ перебросили в Авдеевку бригаду морпехов, обученных в Британии

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило на Авдеевское направление бригаду морских пехотинцев, которые прошли обучение в Британии. Об этом рассказал заместитель командира 1-й Славянской бригады Олег Горленко с позывным "Монах" в интервью изданию "Украина.ру".

По его словам, противник не ослаб, а укрепился в Авдеевке. Боевики ВСУ обучились и приобрели серьёзный опыт.

Военный объяснил, что эту бригаду морпехов из Николаева российские военные практически перемололи в Мариуполе. Но теперь сформировано новое соединение, бойцы которого обучались не только в Англии, но и два месяца под Одессой.

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