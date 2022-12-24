Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило на Авдеевское направление бригаду морских пехотинцев, которые прошли обучение в Британии. Об этом рассказал заместитель командира 1-й Славянской бригады Олег Горленко с позывным "Монах" в интервью изданию "Украина.ру".
По его словам, противник не ослаб, а укрепился в Авдеевке. Боевики ВСУ обучились и приобрели серьёзный опыт.
Военный объяснил, что эту бригаду морпехов из Николаева российские военные практически перемололи в Мариуполе. Но теперь сформировано новое соединение, бойцы которого обучались не только в Англии, но и два месяца под Одессой.
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