Российская армия продолжает активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об успехах ВС РФ в Донбассе.
В ходе СВО русская армия уничтожила двух наёмников из Грузии Вооружённых сил Украины. Издание опубликовало кадры с их похорон в своём Telegram-канале.
"На Украине уничтожены ещё двое иностранных наёмников — на этот раз из Грузии", — говорится на сайте "Русской Весны".
Ранее сообщалось, что точным ударом расчёта орудия МТ-12 "Рапира" ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Дзержинском. От огня пушки произошла детонация хранившегося там оружия, и здание буквально взлетело на воздух.
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.