В ходе СВО на Украине ВС РФ уничтожили двух наёмников из Грузии ВСУ

Российская армия продолжает активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об успехах ВС РФ в Донбассе.

В ходе СВО русская армия уничтожила двух наёмников из Грузии Вооружённых сил Украины. Издание опубликовало кадры с их похорон в своём Telegram-канале.

"На Украине уничтожены ещё двое иностранных наёмников — на этот раз из Грузии", — говорится на сайте "Русской Весны".

Ранее сообщалось, что точным ударом расчёта орудия МТ-12 "Рапира" ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Дзержинском. От огня пушки произошла детонация хранившегося там оружия, и здание буквально взлетело на воздух.