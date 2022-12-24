RusVesna.su: склад БК ВСУ взлетел в воздух после попадания пушки МТ-12 "Рапира" 3-й бригады ВС РФ

Российская армия продолжает активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Военкоры "Русской Весны" сообщили об успехах войск ВС РФ.

Бойцы третьей гвардейской бригады первого Армейского корпуса Донецкой Народной Республики ежедневно ведут огонь по позициям военных Вооружённых сил Украины на Дзержинском направлении. ВС РФ уничтожили вражеский склад боеприпасов в населённом пункте Дружба. От огня расчёта пушки МТ-12 "Рапира" произошла детонация хранившегося там оружия, и здание буквально взлетело на воздух.

В арсенале бойцов ВС РФ имелись беспилотные летательные аппараты, которые позволили выявить вражеские цели и нанести по ним удары.