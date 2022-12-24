Пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики продолжает освещать события в зоне спецоперации на Украине. Сообщается об уничтожении техники украинской армии.
Беспилотник обнаружил перемещение автомобиля противника на одном из направлений. Координаты были переданы 3-й гвардейской бригаде ВС России, которая артиллерийским огнём расчёта пушки МТ-12 "Рапира" попала точно в цель.
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.