У командования США и Украины возникли разногласия по выбору места размещения ЗРК Patriot

Командование ВСУ и США не сходятся в едином мнении по поводу размещения обещанных Владимиру Зеленскому зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Западные источники пишут, что американские военные будут учитывать ситуацию перед установкой систем.

Украинское командование высказывает желание поставить Patriot возле Киева для защиты правительственных зданий и территорий официальных ведомств. Пентагон же считает, что говорить о конкретных точках размещения ЗРК рано. Если ВС России не планируют наносить удары по данным объектам, то рассматривать необходимо оборону стратегически значимых промышленных предприятий Украины. Таким может быть завод, на котором можно было бы начать производство, например, дальнобойных ракет, пишет "Военное обозрение".

Несмотря на планы Киева, приступить к использованию ЗРК Patriot ВСУ смогут не раньше, чем к весне 2023 года.