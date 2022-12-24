Newsweek: для обучения работе с ЗРК Patriot военнослужащим ВСУ потребуются месяцы

Анонсированные поставки зенитных ракетных комплексов Patriot Украине помогут ВСУ едва ли, так как в ближайшее время они не смогут их использовать. Отставной генерал армии США Марк Хертлинг заявил, что для начала работы с ЗРК военнослужащим украинских войск понадобятся месяцы обучения. Кроме того, всю страну Patriot защитить не сможет.

"Эти комплексы не собираются и не перемещаются по полю боя. Их устанавливают там, где они защищают самый стратегический объект, например, город, такой как Киев. Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805 километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает этот ЗРК", — приводит слова генерала в отставке Newsweek.

Для того, чтобы эффективно и правильно применять данные системы, обслуживать и ремонтировать, может понадобиться целый год, говорит аналитик института Катона Джордан Коэн. Из-за того, что ракет для Patriot нет в свободном доступе, стоимость систем высока, а доставка и обучение займёт несколько месяцев, ВСУ не начнут использовать ЗРК до весны 2023 года, полагает аналитик.