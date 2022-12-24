Командование ВСУ отправило под Артёмовск мобилизованных из 120-й бригады ТрО

Украинские боевики из 93-й отдельной механизированной бригады подтвердили колоссальные потери в ходе боевых действий под Артёмовском. Солдаты ВСУ сообщили, что у них закончилась ротация и подразделение выведено из района.

"Мы дождались. Мы последние остались из 93-й ОМБР. Мы устали и у нас очень большие потери. Я хочу воды и поесть впервые за двое суток", — рассказал один из боевиков ВСУ в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале "Артёмовск — Бахмут".

Вместо них в город завели 120-ю отдельную бригаду территориальной обороны (ТрО), которая состоит из мобилизованных без необходимой военной подготовки. Более того, новое подразделение уже несёт потери под Артёмовском.

"Не успели освоиться, а у нас уже "двухсотые", — заявил один из военнослужащих 120-й бригады.