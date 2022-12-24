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Сальдо назвал обстрел Херсона провокацией военных ВСУ с целью обвинить ВС РФ

Силовые структуры

Сегодня украинские боевики обстреляли Херсон. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал произошедшее и назвал обстрелы "отвратительной провокацией". Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Сальдо назвал обстрел Херсона провокацией военных ВСУ с целью обвинить ВС РФ

"Сегодня боевики украинских вооружённых формирований совершили террористический обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители. Это отвратительная провокация с очевидной целью — обвинить Вооружённые силы Российской Федерации", — написал Сальдо.

Он отметил, что разрушения свидетельствуют о ведении огня так называемым блуждающим миномётным подразделением с севера и северо-запада города. Сальдо подчеркнул, что ВСУ пользуются подлым приёмом.

"Выстрелил несколько раз и трусливо сбежал с места обстрела, часто на гражданском авто, чтобы замести следы своих преступлений", — возмутился эксперт.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ выбивают позиции ВСУ с рубежей под Артёмовском.

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Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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