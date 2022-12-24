Войска ВС РФ выбивают позиции ВСУ с рубежей под Артёмовском

Российская армия ведёт активные боевые действия в рамках специальной военной операции на Украине. ВС РФ уничтожают противника по всей линии фронта Донбасса. Военкоры "Русской Весны" проинформировали об успехах наших войск.

ВС РФ выбивают противника из укрепрайонов под Артёмовском. Для уничтожения позиций врага бойцы используют все имеющиеся средства и вооружения. Армия России ведёт шквальный огонь с помощью артиллерии, танковых орудий и тяжёлых реактивных систем ТОС-1А "Солнцепёк".

Ранее Владлен Татарский сообщал, что военные ВС РФ взяли в плен группу боевиков ВСУ под Марьинкой возле Донецка.