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Капитан ЛНР Юнзин рассказал о выходе из окружения: "Решили действовать нагло"

Силовые структуры

Гвардии капитан армии Луганской Народной Республики Иван Юнзин рассказал журналистам, как со своими бойцами смог выбраться из окружения в населённом пункте Спорное.

Капитан ЛНР Юнзин рассказал о выходе из окружения: "Решили действовать нагло"

По словам офицера, даже поняв, что находятся в окружении, его солдаты не утратили морального духа. Они также понимали, что командование делает всё возможное для помощи подразделению.

Бойцы ясно дали понять противнику, что не собираются сдаваться, отбив несколько мощных атак.

"Подойти они (боевики ВСУ. — Прим. ред.) к нам боялись, потому что в первый же день мы дали очень серьёзный отпор", — объяснил Юнзин в интервью изданию "Русская весна".

Тем не менее, неприятель не собирался выпускать добычу, а потому пришлось прорываться с боем.

"Решили действовать нагло. Собрали своё, что осталось. БК (боекомплекта. — Прим. ред.) уже не оставалось, слишком много выстреляли, собрались и вышли", — резюмировал капитан.

Он посоветовал всем бойцам, которые окажутся в подобной ситуации, не паниковать и искать выход.

Ранее российские разведчики рассказали, как нашли и уничтожили скопление ВСУ на позициях под Купянском.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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