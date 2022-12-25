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Российская разведка нашла и уничтожила скопление ВСУ на позициях под Купянском

Силовые структуры

Разведка Западного военного округа ВС РФ обнаружила и уничтожила скопление украинских боевиков и опорный пункт ВСУ в перелеске под Купянском.

Как пояснил боец разведроты с позывным "Горелый", засечь националистов удалось с беспилотника, и координаты окопов тут же передали расчёту автоматического гранатомёта.

"У нас есть связь с расчётом, который уже готов, сейчас мы будем корректировать. Точки у нас уже найдены", — пояснил разведчик корреспонденту РИА Новости.

В результате атаки украинские боевики отступили с оборудованных позиций, и бегущий противник был уничтожен из стрелкового оружия.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что командование российской армии готовит масштабное наступление на Украине.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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