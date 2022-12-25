Российская разведка нашла и уничтожила скопление ВСУ на позициях под Купянском

Разведка Западного военного округа ВС РФ обнаружила и уничтожила скопление украинских боевиков и опорный пункт ВСУ в перелеске под Купянском.

Как пояснил боец разведроты с позывным "Горелый", засечь националистов удалось с беспилотника, и координаты окопов тут же передали расчёту автоматического гранатомёта.

"У нас есть связь с расчётом, который уже готов, сейчас мы будем корректировать. Точки у нас уже найдены", — пояснил разведчик корреспонденту РИА Новости.

В результате атаки украинские боевики отступили с оборудованных позиций, и бегущий противник был уничтожен из стрелкового оружия.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что командование российской армии готовит масштабное наступление на Украине.