Командующий группировкой войск ВС РФ в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин придерживается на данном этапе конфликта стратегии "9 к 1". Об этом проинформировал военный обозреватель Юрий Подоляка в эфире "Царьграда".
Он отметил, что русская армия специально втягивает подразделения ВСУ в сражения, чтобы измотать их. Это достигается благодаря превосходству ВС РФ в артиллерии.
"Это даже противник признаёт", — сказал Подоляка.
На данный момент превосходство артиллерии России составляет 9 к 1. Аналогичен показатель и авиации.
Подоляка заявил, что русская армия может навязать бой с "перемалыванием" частей ВСУ. Данная стратегия должна привести к поражению украинских войск, отметил Подоляка.
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