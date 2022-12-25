ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" сообщили об успехах русской армии в зоне боевых действий.

Стало известно, что военнослужащие ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке, расположенной к западу от Донецка. Против вражеских сил армия России применила огонь зажигательными боеприпасами.

Напоминаем, за данный населённый пункт идут ожесточённые бои несколько месяцев. Военкоры опубликовали видео "огненного дождя".

Ранее сообщалось, что войска ВСУ несут крупные потери в районе Сватово из-за продолжающегося наступления ВС РФ.