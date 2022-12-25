Войска ВСУ несут крупные потери в районе Сватово из-за продолжающегося наступления ВС РФ

На Купянском и Краснолиманском направлениях Вооружённые силы РФ перешли к активным действиям, что обеспокоило командование ВСУ. Армия Украины несёт крупные потери в районе Сватово. ВСУ приходится прибегать к снятию подразделений с других участков для переброски их на данное направление, чтобы компенсировать потери в личном составе и бронетехнике, о чём сообщал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Издание "Военное обозрение" сообщает о большом количестве раненых, которые не доживают до госпитализации в медицинских учреждениях. На данном участке ВСУ ежедневно теряют 50 человек.

Войска киевского режима делают попытки переломить ситуацию, создав ударную группировку, которая бы прорвала оборону ВС РФ и позволила бы выйти к Сватово. Однако российская артиллерия и оперативно-тактическая и штурмовая авиация пресекают все действия противника.

Основную часть войск Украины составляют бойцы, прошедшие подготовку в Британии. Имеется большое количество наёмников из Польши. Активно работают украинские группы диверсантов.