Вооружённые силы России продолжают уничтожать объекты на территории Украины. 25 декабря русские войска нанесли удары по целям в Краматорске и Славянске. Об этом проинформировали военкоры "Русской Весны".
В Краматорске прогремело три взрыва, в Славянске — один.
"Падлюки снова обстреляли Краматорск. Три ракеты ударили по промышленной зоне города. По предварительной информации, без жертв", — пишет Гауляйтер Краматорска Александр Гончаренко, который подтвердил удары ВС РФ.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Жители Киева сообщили о взрывах.
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