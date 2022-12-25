Войска ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Краматорске и Славянске

Вооружённые силы России продолжают уничтожать объекты на территории Украины. 25 декабря русские войска нанесли удары по целям в Краматорске и Славянске. Об этом проинформировали военкоры "Русской Весны".

В Краматорске прогремело три взрыва, в Славянске — один.

"Падлюки снова обстреляли Краматорск. Три ракеты ударили по промышленной зоне города. По предварительной информации, без жертв", — пишет Гауляйтер Краматорска Александр Гончаренко, который подтвердил удары ВС РФ.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Жители Киева сообщили о взрывах.