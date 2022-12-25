Утром 25 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, о чём сообщил официальный портал. Позже киевляне сообщили о нескольких взрыв в столице.
Украинцы пишут в социальных сетях, что в Киеве прозвучало как минимум четыре взрыва. Уточняется, что грохот было слышно с левобережной части города.
Судя по информации местных Telegram-каналов, в районе, где раздавались взрывы, находится военная часть ВСУ.
Ранее российские разведчики сообщили, что нашли с помощью беспилотников и уничтожили из станкового гранатомёта позиции и личный состав украинских боевиков на Купянском направлении.
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