На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, жители Киева сообщают о взрывах

Утром 25 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, о чём сообщил официальный портал. Позже киевляне сообщили о нескольких взрыв в столице.

Украинцы пишут в социальных сетях, что в Киеве прозвучало как минимум четыре взрыва. Уточняется, что грохот было слышно с левобережной части города.

Судя по информации местных Telegram-каналов, в районе, где раздавались взрывы, находится военная часть ВСУ.

Ранее российские разведчики сообщили, что нашли с помощью беспилотников и уничтожили из станкового гранатомёта позиции и личный состав украинских боевиков на Купянском направлении.