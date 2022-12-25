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Силовые структуры

Командованию ВСУ необходимо показать Западу нестабильность линии обороны любыми способами до конца года, поэтому украинские боевики могут попытаться совершить крупный прорыв на одном из направлений. Об этом заявил командир интернациональной бригады ДНР "Пятнашка" Ахра Авидзба.

"Они сейчас соберут все остатки нечисти, всё что можно — кривых, косых, хромых, напичкают всех в один кулак и попробуют где-то вылезти", — указал он в эфире интернет-канала Politwera.

На Авдеевском направлении идут боевые действия, ход которых складывается не в пользу ВСУ, отметил командир.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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