Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции. В арсенале русских бойцов имеются беспилотники-камикадзе, позволяющие выявлять вражеские цели и уничтожать их. Военные корреспонденты "Русской Весны" сообщили об очередном успехе ВС РФ.
Армия России ликвидировала гаубицу FH-70 в зоне СВО с помощью БПЛА "Ланцет". Опубликованы кадры, демонстрирующие работу российского подразделения.
Напоминаем, что производство 155-мм гаубиц FH-70 велось одновременно в Великобритании, Германии и Италии. В мае стало известно о первых поставках данных самодвижущихся установок на Украину.
Ранее сообщалось, что ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком.
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В ходе спецоперации на Украине ликвидирован Владимир Ежов с позывным "Fresh".