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Генерал Гурулёв: знать дату и место наступления России на Украине будут только два человека

Силовые структуры

Все прогнозы, которые дают сейчас различные эксперты о возможном наступлении российских войск на Украине, — полная чушь. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Генерал Гурулёв: знать дату и место наступления России на Украине будут только два человека

Он объяснил в своём Telegram-канале, что знать дату и место наступления будут только два человека — верховный главнокомандующий Владимир Путин и командующий объединённой группировкой войск Сергей Суровикин. А бойцы непосредственно в окопе узнают об этом только за час до наступления.

"Основной талант полководца — нанести удар, там где его не ждут. При такой громадной протяжённости линии соприкосновения, Суровикин найдёт область, где можно будет действовать, прославляя русское оружие и русского солдата. На фронте сегодня никто не суетится, каждый знает свой манёвр, своё дело. Когда такая ситуация наступает, это значит, что войска готовы решать задачи и побеждать", — заключил политик.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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