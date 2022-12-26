Генерал Гурулёв: знать дату и место наступления России на Украине будут только два человека

Все прогнозы, которые дают сейчас различные эксперты о возможном наступлении российских войск на Украине, — полная чушь. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Он объяснил в своём Telegram-канале, что знать дату и место наступления будут только два человека — верховный главнокомандующий Владимир Путин и командующий объединённой группировкой войск Сергей Суровикин. А бойцы непосредственно в окопе узнают об этом только за час до наступления.

"Основной талант полководца — нанести удар, там где его не ждут. При такой громадной протяжённости линии соприкосновения, Суровикин найдёт область, где можно будет действовать, прославляя русское оружие и русского солдата. На фронте сегодня никто не суетится, каждый знает свой манёвр, своё дело. Когда такая ситуация наступает, это значит, что войска готовы решать задачи и побеждать", — заключил политик.