Шурыгин объяснил поездку Путина в зону СВО: генеральная подготовка закончилась

Что скрывается за визитами президента России Владимира Путина в зону спецоперации на Украине и в Минск? По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, это такая инспекция "перед тем как".

Аналитик отметил в эфире Соловьёв Live, что наш главнокомандующий фронт просто так никогда не посещает. Следовательно, это означает, что генеральная подготовка закончилась, считает он.

Президент заслушал доклады командующих направлений, которые имели с ним содержательную беседу. Встреча по самым скромным подсчётам продолжалась около 10 часов, добавил собеседник канала.

"Это говорит о том, что нас ждёт серьёзный этап спецоперации. Основной план — зимняя кампания. Мы укрепили нашу группировку. Она приобрела те очертания, которые нужны, чтобы действовать активно. Чтобы мы могли наступать и громить противника", — заключил Шурыгин.