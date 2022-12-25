Что скрывается за визитами президента России Владимира Путина в зону спецоперации на Украине и в Минск? По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, это такая инспекция "перед тем как".
Аналитик отметил в эфире Соловьёв Live, что наш главнокомандующий фронт просто так никогда не посещает. Следовательно, это означает, что генеральная подготовка закончилась, считает он.
Президент заслушал доклады командующих направлений, которые имели с ним содержательную беседу. Встреча по самым скромным подсчётам продолжалась около 10 часов, добавил собеседник канала.
"Это говорит о том, что нас ждёт серьёзный этап спецоперации. Основной план — зимняя кампания. Мы укрепили нашу группировку. Она приобрела те очертания, которые нужны, чтобы действовать активно. Чтобы мы могли наступать и громить противника", — заключил Шурыгин.
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