Жители Николаева получают повестки с печатями от несуществующего военкомата. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости со ссылкой на одного из своих агентов.
По его словам, украинские военные в центре города раздают всем подряд мужчинам повестки, на которых есть код. При этом проверка по базе Единого госреестра предприятий и организаций Украины показывает, что таккого военкомата нет, он ликвидирован.
Подпольщик считает, что в случае выплаты компенсаций или пособий при ранениях или гибели это может обернуться проблемами со статусом украинских военнослужащих.
Тех, кто приходит в военкомат, скорее всего, запишут в добровольцы, а дальше это уже будут их проблемы, заключил собеседник издания.
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