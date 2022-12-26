Подпольщик Лебедев: жителям Николаева вручают повестки из ликвидированного военкомата

Жители Николаева получают повестки с печатями от несуществующего военкомата. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости со ссылкой на одного из своих агентов.

По его словам, украинские военные в центре города раздают всем подряд мужчинам повестки, на которых есть код. При этом проверка по базе Единого госреестра предприятий и организаций Украины показывает, что таккого военкомата нет, он ликвидирован.

Подпольщик считает, что в случае выплаты компенсаций или пособий при ранениях или гибели это может обернуться проблемами со статусом украинских военнослужащих.

Тех, кто приходит в военкомат, скорее всего, запишут в добровольцы, а дальше это уже будут их проблемы, заключил собеседник издания.