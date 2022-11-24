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По распоряжению Зеленского ВСУ мобилизуют граждан в русскоязычных областях

Силовые структуры

По распоряжению офиса Зеленского поголовная мобилизация идёт в русскоязычных областях Украины, не затрагивая почти совсем западные регионы, так как отправкой на фронт Киев хочет сократить опасное для него население.

По распоряжению Зеленского ВСУ мобилизуют граждан в русскоязычных областях

Об этом российским силовикам сообщили украинские военные, заявил представитель российских силовых структур в Херсонской области в беседе с изданием РИА Новости.

По сведениям от источников в вооружённых силах Украины (ВСУ), в Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях ведётся всеобщая и поголовная мобилизация. Такое же происходит и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заметил собеседник издания.

По его словам, президент Украины дал распоряжение почти никого не трогать на Западной Украине. Так, во Львове мобилизовано 30 человек, а в Ивано-Франковске — 40.

Таким образом, киевский режим пытается решить задачу уничтожения потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов юга и востока Украины, пояснили источники среди украинских военных.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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