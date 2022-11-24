По распоряжению Зеленского ВСУ мобилизуют граждан в русскоязычных областях

По распоряжению офиса Зеленского поголовная мобилизация идёт в русскоязычных областях Украины, не затрагивая почти совсем западные регионы, так как отправкой на фронт Киев хочет сократить опасное для него население.

Об этом российским силовикам сообщили украинские военные, заявил представитель российских силовых структур в Херсонской области в беседе с изданием РИА Новости.

По сведениям от источников в вооружённых силах Украины (ВСУ), в Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях ведётся всеобщая и поголовная мобилизация. Такое же происходит и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заметил собеседник издания.

По его словам, президент Украины дал распоряжение почти никого не трогать на Западной Украине. Так, во Львове мобилизовано 30 человек, а в Ивано-Франковске — 40.

Таким образом, киевский режим пытается решить задачу уничтожения потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов юга и востока Украины, пояснили источники среди украинских военных.