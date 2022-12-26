На Запорожском направлении российские силы противовоздушной обороны уничтожают ракеты системы HIMARS минимум трижды в неделю. Об этом рассказал РИА Новости командир расчета ПВО.
Он заявил, что сегодня российскими военными была уничтожена одна из таких ракет.
"Мы уничтожили ракету американской установки HIMARS. С такими ракетами мы имеем дело раза три в неделю", — добавил он.
Ранее координатор подполья из Николаева рассказал, что в городе украинские военные вручают мужчинам повестки из несуществующего военкомата, что может в будущем обернуться проблемами для мобилизованных.
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