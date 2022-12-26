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Обозреватель Forbes Иддон: слабое место американских ЗРК Patriot — малая мобильность

Силовые структуры

Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot с трудом уклоняются от ударов, поэтому российские военные смогут их уничтожить. Об этом пишет Forbes.

Обозреватель Forbes Иддон: слабое место американских ЗРК Patriot — малая мобильность

По мнению обозревателя издания Пола Иддона, малая мобильность — главное слабое место западных систем. Он считает, что Вооружённые силы Украины (ВСУ), скорее всего, не будут применять эти ЗРК для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Как пояснил журналист, с помощью большого количества дронов можно "пробить" системы противовоздушной обороны.

"ЗРК Patriot не так легко передвигаются и уклоняются от ударов", — отметил Иддон.

Он также подчеркнул: Украине придётся задействовать порядка 90 человек, которые будут перемещать комплексы и заново настраивать все их компоненты.

Кроме того, обозреватель добавил, что ЗРК Patriot вряд ли изменят "правила игры" в ходе конфликта. Поставки этого оборудования символизируют лишь "неизменную решимость" США поддерживать киевский режим, заключил автор.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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